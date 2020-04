Parashikohet rritje temperaturash, njihuni me motin për ditën e sotme

Gadishulli i ballkanit është po ndikohet nga zonë me presion të lartë atmosferik e cila do të kushtëzojë mot të stabilizuar në territorin e Shqipërisë.

E Martë dt 28 Prill 2020 moti do të mbetet me alternime kthjellimesh në zonën perëndimore, ndërsa në lugina dhe zonat malore do të ketë mjegullinë dhe vranësira kalimtare. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10 m/sek në bregdet.Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5 -1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 7/24°C

Zonat e ulëta 9/28°C

Zonat bregdetare 10/25°C