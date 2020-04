Koronavirusi, Conte: Në 4 maj rreth 4,5 milionë italianë kthehen në punë

Kemi bërë disa hapa përpara, për dikë nuk është e mjaftueshme, por nuk mund të bëjmë më shumë “, deklaroi kryeministri Giuseppe Conte në Lodi, duke folur për hapjet e lehta.

”Unë jam i pari që do të doja të lehtësonte masat, por tani për tani duhet të jemi të kujdesshëm. Rreziku i ngjitjes së kthimit ose rishpërthimit është shumë konkret dhe është arsyeja që na shtyn të marrim një relaksim të masave, por me kujdes “, shtoi ai.

”Vendimi për krijimin e një “zone të kuqe” ka qenë një sfidë e madhe që nuk është marrë asnjëherë në periudhën e pas luftës deri më tani “, tha Conte duke shtuar se, “ne nuk mund të detyrojmë 45 000 banorë në “zonën e kuqe” dhe pastaj të mos kujdesemi për pasojat ekonomike dhe sociale të tyre”.

“Kemi parë rreziqet me të cilat ballafaqohen edhe vendet e tjera. Tashmë jemi duke u përballur me një rrezik. Nga 4 maji, 4,5 milionë punëtorë do të kthehen në punë, do të marrin transportin publik, por transporti privat gjithashtu mund të jetë një rrezik”, u shpreh Conte.

”Shkollat ​​duhet të mbeten të mbyllura dhe ne nuk mund të lehtësohemi në marrëdhëniet shoqërore”, përfundoi Conte.