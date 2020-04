Greqia zbulon planin e detajuar, si do të hiqen gradualisht masat kufizuese

Tridhjetë e shtatë ditë pasi Greqia hyri në bllokim të plotë për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit, kryeministri Kyriakos Mitsotakis zbuloi një plan të shumëpritur për heqjen graduale të masave kufizuese, që do të lejojë rifillimin e aktiviteteve të përditshme dhe rimëkëmbjen e ekonomisë.

Në një fjalin televiziv drejtuar kombit, kryeministri grek falenderoi popullin e tij për respektimin e masave, duke theksuar se vendi “tani është gati të vazhdojë në fazën e dytë” të planit.

Plani do të aplikohet në tre faza, duke nisur nga 4 maji deri në mes të qershorit, dhe në varësi të ecurisë, mund të ndryshojë në përputhje me rrethanat.

Faza e parë do të fillojë javën tjetër (4 maj), kur do të hapen dyqanet e vogla me pakicë, parukeritë dhe berbehanet. Gjithashtu, sistemi i daljeve me autorizim përmes SMS nuk do të aplikohet më.

Të hënën e ardhshme do të shihet gjithashtu ngritja e lëvizjes së njerëzve brenda prefekturës së tyre të vendbanimit, por jo lëvizja ndërqytetase.

Kishat do të rihapen që individët të luten vetëm, dhe me rregulla të rrepta për numrin maksimal të adhuruesve që lejohen brenda kishës.

Më 11 maj, do të rinisë mësimi në shkollat e mesme dhe të larta dhe të gjitha dyqanet e shitjes me pakicë do të rihapen. Ndërkohë më 17 maj kishat do të lejohen të rifillojnë shërbimet dhe sakramentet, por do të duhet të zbatojnë distancimin social.

Një lehtësim i mëtejshëm do të vijë një javë më vonë, më 18 maj, kur shkollat do të hapen për klasat e ulëta të shkollës së mesme. Në të njëjtën dite, do të hapen edhe vendet arkeologjike për vizitorët.

Qendrat tregtare dhe ato të argëtimit, kafenetë dhe restorantet, me një numër të reduktuar, do të rihapen më 1 qershor, duke ndjekur rregullat e distancës sociale. Ndërkohë sezoni turistik pritet të çelet më 1 korrik.

Mitsotakis theksoi se rihapja progresive do të rishikohet çdo 24 orë nga një panel ekspertësh.

Ekonomia greke pritet të regjistrojë një recesion prej 10 përqind në vitin aktual, si rezultat i krizës makroekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, sipas një raporti të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN). Raporti thotë se recesioni do të pasohet nga një rritje prej 5.1 përqind në 2021.

Nga ana e saj, qeveria Greke parashikon një tkurrje prej 5-10 përqind të ekonomisë në vitin 2020.