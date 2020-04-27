Rama publikon masat e reja lehtësuese: Nga transporti me furgona dhe autobusë deri tek lejet private
Kryeministri, Edi Rama ka njoftuar se planin e ri të masave që do të vihen në zbatim që prej kësaj të hënë në lidhje liri-daljen e qytetarëve, punëtorëve të bizneseve që janë hapur dhe punonjësit e transportit.
Këto leje-dalje do të jenë vetëm për brenda fashës orare zyrtare: 05.00-17.30.
Reagimi i plotë i Ramës:
🟢LEHTËSOHET LËVIZJA PËR BIZNESET E LEJUARA! GATI “LEJE QARKULLIMI SIPAS NEVOJËS SË SUBJEKTEVE” NË ëëë.e-albania.al
🟢TRE SEKSIONE TË DEDIKUARA SIPAS PROFILIT TË BIZNESIT, PËR:
✅ TRANSPORT PËR STAFIN ME AUTOBUSË OSE FURGONA
✅ LEJE-DALJE PËR TË MARRË SHËRBIME PRIVATE DHE PUBLIKE NË ÇDO KOHË BRENDA FASHËS ORARE ZYRTARE: 05.00-17.30
✅ LEJE E VEÇANTË PËR BIZNESET QË OFROJNË SHËRBIM 24/24
🔴KUJDES! ABUZIMI ME APLIKIMET PËR LEJE DUKE ZGJEDHUR SEKSIONIN QË NUK KA ASNJË LIDHJE ME AKTIVITETIN TUAJ, SJELL BLLOKIMIN E BIZNESIT TUAJ NË SISTEM.
🟢NDIQNI VIDEON ORIENTUESE PËR PROCEDURËN DHE TË GJITHA PAQARTËSITË! 👇
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Gepostet von Edi Rama am Montag, 27. April 2020