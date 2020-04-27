Levizja me makine per pune e sherbime, Rama jep njoftimin e rendesishem

Kreu i qeverise Edi Rama ka njoftuar nje tjeter liberalizim te levizjes me automjete per pune dhe per sherbime ne kuader te lehtesimit te masave anti-COVID-19.
Kryeministri Rama video ne FB:
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✅ TRANSPORT PËR STAFIN ME AUTOBUSË OSE FURGONA
✅ LEJE-DALJE PËR TË MARRË SHËRBIME PRIVATE DHE PUBLIKE NË ÇDO KOHË BRENDA FASHËS ORARE ZYRTARE: 05.00-17.30
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🔴KUJDES! ABUZIMI ME APLIKIMET PËR LEJE DUKE ZGJEDHUR SEKSIONIN QË NUK KA ASNJË LIDHJE ME AKTIVITETIN TUAJ, SJELL BLLOKIMIN E BIZNESIT TUAJ NË SISTEM.
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