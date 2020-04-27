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Levizja me makine per pune e sherbime, Rama jep njoftimin e rendesishem

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Kreu i qeverise Edi Rama ka njoftuar nje tjeter liberalizim te levizjes me automjete per pune dhe per sherbime ne kuader te lehtesimit te masave anti-COVID-19.

Kryeministri Rama video ne FB:
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