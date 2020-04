Kush është “Mir Haxhia”, objektivi i atentatit në Durrës që u ekzekutua me vëllain avokat

Policia e Durrësit zbardhi detaje në lidhje me vrasjen e ndodhur në zonën e Shënvlashit pranë tregut të makinave ku u ekzekutuan me breshëri armësh vëllezërit Besmir Haxhia, 35 vjec he i vëllai Viktor Haxhia, 27 vjeç.

Objektiv i autorëve dyshohet se ka qenë pikërisht Besmir Haxhia, pronar i një dyqani makinash, i një pike këmbimi, një agjencie udhëtimesh dhe një akvititeti të dhënies së makinave me qira.

Ai njihej si “Mir Haxhia” dhe vite më parë kishte jetuar për disa vite jashtë Shqipërisë për tu kthyer më pas në atdhe ku ka hapur një seri biznesesh në Durrës duke qenë shpesh edhe në vëmendjen e policisë.

Ndërkohë vëllai i tij shtetasi Viktor Haxhia ishte avokat dhe sipas policisë, nuk njihej për konflikte.

Dy vëllezërit nga Puka po udhëtonin me një makinë tip ‘Golf 6’-i me targa AA716ZZ e cila është bërë shoshë nga plumbat, të cilët e kanë prekur kryesisht në pjesën mbrapa, në krahun e djathë dhe përpara. Hetuesit thanë se në vendin e ngjarjes u gjetën 55 gëzhoja ndërsa autorët kanë ikur me shpejtësi nga vendi i ngjarjes me një automjet.



Deri tani policia e Durrësit ka shoqëruar 40 persona në lidhje me ngjarjen ndërsa grupi i hetimit është mbikqyrur nga afër nga Drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu dhe drejtuesja e prokurorisë së Durrësit Anita Jella ishin në vendin e ngjarjes.

Nga verifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit del se Viktor Haxhia ka një kompani me emrin ‘BV AUTO’. Dy vëllezërit kishin një servis te tregu i makinave në Shenavlash, shërbim karotrec, tregtonin dhe jepnin me qira automjete, gjithashtu import-eksport të tyre, por edhe shërbim i transferimit të parave, exchange, siguracione, agjenci udhëtimi, etj.

Ata kishin rihapur aktivitetin ditën e sotme për shkak të heqjes së masave ndaluese të ndërmarra dy muajt e fundit në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit. /lajmifundit.al