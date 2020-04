Boris Johnson kthehet ne detyre: Nuk e di kur do ti heqim masat anti-COVID

Kryeministri i Britanisë, Boris Johnson mbajti fjalimin e rikthimit në detyrë të hënën paradite duke falenderuar qytetarët për durimin e treguar dhe për respektimin e masave.

“Çdo ditë e di që është e vështirë. Është e vërtetë që kjo është sfida më e madhe që vendi ynë duhet të përballet që prej luftës. Por është e vërtetë edhe që ne po bëjmë progres.”

Johnson shtoi se nuk mund të hidhet poshtë sakrifica e deritanishme e britanikëve dhe të lehtësohen masat menjëherë.

“Unë dua që ekonomia të ringrihet dhe të ecë shpejt. Por unë refuzoj të hedh poshtë sakrificën e qytetarëve britanikë dhe të rrezikoj një valë të dytë infeksioni.

Ne akoma nuk mund të themi sesa shpejt apo ngadalë do të rihapemi. Është e qartë që do të mund të flasim për këtë çështje më mirë në ditët në vijim. Këto vendime do të merren me transparencë të plotë.”

Boris Johnson u rikthye në detyrë këtë të hënë pas një shkëputjeje disa-javore pasi ai vetë u infektua me koronavirus dhe madje ishte edhe në terapi intensive.