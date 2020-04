FIER

Ky është 73-vjeçari Leonidha Rapushi i akuzuar për ngacmimin seksual të një vajze të mitur, fqinje me të. Me maskë në fytyrë e doreza, i shoqëruar nga dy policë ai ka mbërritur në Gjykatën e Fierit ku do të njihet me masën e sigurisë.

Ai u ndalua të premten nga policia e Fierit, pasi dyshohet se ka prekur në vende intime një miturën 9-vjeçare. Ka qenë nëna e vajzës që ka bërë denoncimin ndaj 73-vjeçarit dhe më pas ai është ndaluar nga policia.