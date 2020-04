Sherri për të dashurën? I riu që u dhunua nga polici rrëfen ngjarjen: S’kishim konflikte. Më preu rrugën me makinë

“Nuk kam pasur asnjë konflikt me policin shokun e tij. Ata na zunë rrugën me makinë dhe nisën të gjuanin me sqepar”. Kështu deklaron Xhoen Osmani, i cili ra dje pre e dhunës së një punonjësi policie dhe shokut të këtij të fundit.

Në një intervistë për gazetarin Ervis Kuçi, i riu tregon se ka marrë disa fraktura në fytyrë, ndërsa mjeti i tij është dëmtuar. Ai tha se nuk kishte asnjë konflikt me personat e përfshirë në sherrin që ndodhi mbrëmë në mes të qytetit të Fierit, ndërsa theksoi se policin e njihte vetëm si fytyrë. Mes të tjerash djali ka mohuar se sherri me oficerin e Patrullës së Përgjithshme në Stacionin Policor Roskovec, Anxhelo Bardhi, ishte për një femër. Ai tha se vajza që ishte në ato çaste në makinë me të ishte një e afërmja e tij.



“Nuk është se kishim pasur konflikt të përparshëm. Ndaluan dhe na prenë rrugën aty ku mblidhen gazetarët për të raportuar për COVID-in. Në atë moment dalin dy persona, polici dhe një person tjetër, që kishin një sqepar në dorë dhe nisën të thyenin xhamin përpara. Më pas xhamin e pasagjerit dhe më pas po më qëllonin dhe mua. Unë po mundohesha që të mbrohesha. Më pas erdhi dhe patrulla e policisë.



Me ata persona nuk kemi pasur debate më herët. I njihja si fytyra. Më qëlluan automjetin dhe unë para disa fraktura. U kapën në atë moment, pa thënë asnjë fjalë. Vajza që kisha në makinë është një e afërmja ime, s’ka lidhje me këtë çështje. Na mbajtën në polici, na pyetën. Edhe vajza u shoqërua.”, tha Xhoen Osmani.



Ditën e sotme oficeri i Patrullës së Përgjithshme, Anxhelo Bardhi u arrestua, ndërsa një ditë më parë ai u pezullua nga detyra.