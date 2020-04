Plani i rinisjes së Serisë A, kampionati mbyllet në korrik, pastaj…

Hartohet plani për rinisjen e futbollit në Itali. Seria A ka qarkuar me të kuqe disa data në kalendar, në përputhje edhe me zbutjen e masave shtrënguese nga qeveria. Kështu, më 4 maj parashikohet të nisë stërvitja individuale, ndërsa për rikuperimin në grup duhet pritur 18 maji, natyrisht me të gjitha masat e nevojshme.

Sa u përket ndeshjeve, ideja është që kampionati të nisë mes 10 dhe 12 qershorit me dyer të mbyllura. Ky është plani i konceptuar nga Liga A, që ka marrë edhe miratimin e qeverisë së Kryeministrit Conte.

Megjithëse për rifillimin e kampionateve, kryeministri u kufizua në specifikimin: “Ministri Spadafora po punon me komponentë të ndryshëm për të kuptuar nëse ekziston një mundësi për të rifilluar kampionatet”.

Ekipet e Serisë A po organizohen në bazë të këtij plani. Klubet tashmë u kanë dërguar sinjal futbollistëve të kthehen në bazë. Ata që janë larguar nga vendi do të duhet të respektojnë katërmbëdhjetë ditët e karantinës të kërkuara me ligj.

Së shpejti duhet të përcaktohet një kalendar, që do të lejojë që kampionati të mbyllet deri në korrik dhe më pas të lërë hapësirë ​​për Champions dhe Europa League. Sipas të gjitha gjasave, do të jetë një Serie A e ndezur, me ndeshje çdo tri ditë dhe me dyer të mbyllura.

Mbetet për t’u parë nëse do të përjashtohen disa impiante në zonat më të prekura apo do të luhet në të gjithë Italinë.