Në luftë me COVID-in, por në Golem vijon derdhja e ujërave të zeza në det

Plazhi nuk ka filluar dhe ende nuk ka një datë lidhur me hapjen graduale të sezonit turistik, teksa qeveria ka paralajmëruar se në brenda muajit maj do të ketë një vendim, por nëse do të hapet drita jeshile do të shoqërohet me masa të forta për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.

Por pavarësisht kësaj, ujërat e zeza vijojnë që të derdhen në plazhin e Golemit. Pamjet tregojnë se si ujërat e zeza kalojë përmes plazhit, për të përfunduar në det. Përveç erës së keqe, kjo situatë paraqet rrezik edhe për përhapjen e epidemive, teksa me COVID-in vijon lufta.

Në pamje, duket një tub shkarkimi pranë që vijon derdhjen edhe pse me ligj është e ndaluar, madje institucionet që e shkelin gjobiten dhe ndëshkimi në rast përsëritje shkon deri në mbyllje të biznesit, por kjo histori vijon prej disa vitesh./shqiptarja