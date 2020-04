“Deputeti më i varfër shqiptar”, tha se qeraste ‘femrat’ me uiski, Papa lëshon perlën e radhës: Sot po lyeja shtëpinë

Deputeti Kostaq Papa ka qenë në një lidhje skype në Fax neës, ku është shprehur se është deputeti më i varfër në Kuvend, për shkak të rrethanave familjare që nuk preferoi ti bënte të ditura. Papa tha se edhe pa marrë një vendim nga Kuvendi për përgjysmimin e rrogave, vetë ai e kishte vendosur që të jepte para për njerëzit në nevojë.

“Unë jam deputeti më i varfër në atë Kuvend, por kisha vendosur, pa dalë urdhëri, që të jepja një pagë timen, kjo do të ishte gjëja më e pakët që mund të bëja unë si një qytetar publik. Unë kam jetuar në 30 qytete të ndryshme të vendit, ku jam përpjekur që të bëj diçka për të jetuar, shkova në Sarandë dhe përshtata një banesë, edhe pse nuk ka kushte të mira, kështu kam bërë edhe në Tiranë dhe në Elbasan. Edhe sot që jemi duke lyer shtëpinë, improvizova një studio, që të mund të flisja me ju dhe me qytetarët”, tha Papa.

Ndërkohë që i pyetur nga gazetarja Isida Muço, për deklaratën e tij të bujshme se qeraste femrat me uiski kur ishte i ri, Papa tha se fjalët e tij janë nxjerrë nga konteksti, dhe se ai vetë është shumë i sjellshëm me gratë.

“Unë kam më shumë se 30 vite në politikë, kam hyrë në politikë me pantallona të shkurtra. Unë nuk pi as kafe, as duhan, e as uiski, u keqinterpretua konteksti i asaj që unë thashë, menduan se do të bëhej deti kos politikanët, dhe më su lmuan. God itja nuk ishte për mua, por për tjetërkënd, unë jam një njeri i sjellshëm me femrat. Unë nuk e prisja që të ma bënit këtë pyetje, ishte një grup porthalesh që donin të merreshin me këtë, disa që nuk quhen as gazetarë”, u shpreh deputeti, që shtoi se në rast se do të bëhej një Veting në Kuvend, ai ishte i vetmi që do të mbetej.

“Jam gati të sfidoj këdo që në qoftë se bëhet Vetingu në politikë, atëherë unë do të isha deputeti i vetëm që do të mbetej në Kuvend. Pasi nuk kam marrë asnjë para publike, unë nuk jam i rastësishëm në Kuvend, mbaj shënime, nuk shkoj as për kafe, kam qenë në të gjitha seancat”, deklaroi Papa./fax web