“Do doja të kisha rënë në kontakt me COVID-19” Pëllumb Pipero: “Jam ende negativ…”

Mjeku Pëllumb Pipero në një lidhje live për “News24” ka habitur me një deklaratë duke theksuar se ëshë ende negativ por do donte të ishte pozitiv me COVID-19 me IgG që të fillonte të fitonte imunitet.

Pipero thotë se ka kryer testin dhe doli negativ por mjeku thotë se do dëshironte të binte në kontakt me koronavirusin që më pas të fitohej edhe imuniteti natyral.

”Po, e kam bërë testin, jam negativ akoma, por do doja të isha pozitiv me IgG të kisha rënë në kontakt me koronavirusin që të fitoja imunitet natyral, por jo i sëmurë.”- tha Pipero.

Pipero nuk ka bërë ende testin serologjik pasi ato ende nuk kanë filluar por mjeku e kishte fjalë për këtë lloj rënie të kontakit me COVID-19, pra jo si i sëmurë por që të fitonte imunitet.