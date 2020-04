Dalin nga Benzi me cekic ne dore dhe….perleshje e ashper ne mes te Fierit, perfshihet polici

Disa persona nga Fieri janë përfshirë në një sherr në mes të qytetit mbrëmjen e sotme.

Ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit, ku dy persona kanë goditur me sende të forta një shtetas tjetër.

Burime nga vendi i ngjarjes thane se njëri nga dy të rinjtë është punonjës policie, ndërsa sherri dyshohet se ka ndodhur për arsye banale.



Në sherr janë përfshirë dy të rinj që udhëtonin me një makinë tip “ Benz” me targa AA 600 MU. Ata i kanë zënë pritë një tjetër personi që udhëtonte me një makinë “Opel” me targa AA 683 EO, ku udhëtonte një djalë i shoqëruar me një vajzë.

Nga “Benzi” kanë dalë dy djemtë dhe me një cekic kanë goditur dritaren e “Opelit” duke thyer xhamin e shoferit.

Në vendngjarje ka mbërritur menjëherë patrulla e policisë. Gjatë shoqërimit është parë që njëri prej të rinjve që udhëtonte në makinën tip “Benz” ishte efektiv policie, jashtë shërbimi.