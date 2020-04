Pamje të frikshme nga poliklinika e Beratit, njerëzit ngjitur në radhë pa maska e doreza

Një pamje që të ngjall frikë në këtë periudhë të koronavirusit është regjistruar mesditën e sotme në Berat.

Djetëra qyetetarë, të ngjeshur me njëri-tjetrin qëndrojnë në radhë në Poliklinikën e Specialiteteve për të marrë shërbimin mjekësor. Edhe pse vizitat janë me orare dhe të planifikuara nga mjekët specialist, askush prej qytetarëve nuk e respekton këtë rregull, ndërkohë që askush në radhë nuk shihet me maska e dorashka.

Të patrembur se mund të infektohen duke mos respektuar masat e rekomanduara në këtë kohë pandemie, qytetarët beratas i sheh sot të ngjeshur pas njëri-tjetrin, në radhë për t’u vizituar tek mjeku specialist.

Përveç faktit se askush nuk respekton distancën, ajo që të shqetëson më shumë është fakti qē polici privat i vendosur në derën e Poliklinikës nuk ndërmerr asnjë veprim për t’i larguar njerëzit nga njëri-tjetri por vetëm qëndron “statik” si roje përpara derës.

Dhe, pikërisht atë që se bën dot as polici-roje dhe as frika e Coronavirusit e bëri kamera e News24. Sapo qytetarët panë se po filmoheshin nga kamerat u larguan me shpejtësi dhe u shpërndanë nga dyert e Poliklinikës.