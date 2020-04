Ka nisur sot Muaji i Bekuar dhe i Madherueshem i Ramazanit.

Besimtaret myslimane afrohen me shume me njeri tjetrin dhe me Zotin, ne kete muaj te sakrifices per te deshmuar vendosmerine dhe besimin por edhe dashurine per Allahun.

Lajmifundit.al publikon kalendarin e Muajit te Ramazanit per Shqiptaret ne Shqiperi, Kosove dhe Maqedonine e Veriut me kohen e syfyrit dhe te iftarit.