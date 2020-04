Si do te jene pushimet ne plazh kete vit? Italianet publikojne propozimin e tyre

Shperndaje

Prej javesh tashme ne shume vende eshte eprhapur debati mbi ate se si do te jene pushimet kete vit ne kushtet e pandemise. Ne Rome, disa arkitektë të kompanisë Obicua kanë projektuar disa module në alumin dhe bambu, të quajtur “The Cupola”. Sipas tyre, modulet në bambu arrijnë të depërtojnë më mirë ajrin duke i dhënë atyre një ndjesi lirie dhe jo kufizimi, që do t’i kujtonte karantinën e kaluar. “Kupola”, me diametër 4 metra, do të ketë një distancë prej dy metrash nga tjetra, dhe në afërsi do të kenë një dush ose vaska me ujë deti për t’u freskuar. Struktura, mund të çmontohet thjeshtësisht, do të vendoset në pozicion të pjerrët ku ruhet pamja nga deti.