Plagosja ne Kurbin, policia ndryshon ngjarjen: I riu qelloi veten me arme zjarri!

Policia e shtetit ka reaguar ne lidhje me ngjarjen e ndodhur ne Kurvin ku një person u raportua se ishte plagosur me arme. Sipas njoftimit te policise, behet fjale per nje 19-vjecar i cili ka qelluar veten me arme zjarri dhe eshte derguar ne spital gna familjaret e tij.

Njoftimi i policisë:

Kurbin/Informacion paraprak

Më datë 23.04.2020, në Kurbin, në banesën e tij, dyshohet të jetë vetplagosur me armë zjarri shtetasi H.Gj.,19 vjeç, i cili është transportuar në spitalin e Traumës Tiranë.

Në drejtim të vendngjarjes kanë shkuar forcat e Policisë dhe Grupi hetimor, paraprakisht nga informacionet e marra në vendngjarje pasi familjarët janë nisur në drejtim të Tiranës për të transportuar 19 vjeçarin drejt spitalit, dyshohet se është vetëplagosur me armë zjarri.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.