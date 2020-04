Kanadaja bëhet gati për të zhvilluar dhe prodhuar në masë vaksinën kundër koronavirusit

Kanadaja ka premtuar një fond të ri në zhvillimin e vaksinës kundër koronavirus.

10 provincat e Kanadasë kanë mbyllur biznese jo thelbësore dhe u kanë kërkuar njerëzve që të qëndrojnë në shtëpi që nga mesi i marsit për të ngadalësuar përhapjen e Covid-19. Kryeministri Justin Trudeau u tha gazetarëve se Otava do të shpenzojë 782 milion dollarë për të forcuar hulumtimin e vaksinave, provat klinike dhe testimin kombëtar.

Trudeau ka shtuar:

Pasi të zhvillojmë një vaksinë, qoftë në Kanada apo kudo në botë, do të na duhet ta prodhojmë atë në masë. Jemi në një situatë ku po bëhet një luftë e madhe për veshjet mbrojtëse dhe kërkohen fonde të larta për to. Por, do i dedikojmë fond të veçantë zhvillimit të vaksinës, me perspektivën për të arritur në prodhimin në masë të saj.

Ndërkohë, secila provincë do të ndjekë masa të ndryshme, në bazë të situatës që ndodhet. Mund të nisin lehtësimet e masave në disa prej tyre dhe rreptësimi i masave në provincat më të prekura.