Shqiptarët mund të shkojnë për punnë në Greqi, Rama zbardh telefonatën me Mitsotakis

Kryeministri Edi Rama njoftoi se ka pasur një bisedë telefonike me homologun grek Kyriakos Mitsotakis ne lidhje me situaten e pandemise nga koronavirusi ne dy vendet.

Në fokus të diskutimeve ishin situata e koronavirusit ne te dy vendet. Te dy homologet shpalosen nje plan te perbashket per heqjen graduale te masave kufizuese si dhe mundesine e rikthimit te levizjeve.

Detajet e kesaj bisede I beri te dituara kryeminsitri Rama gjate nje komunikimi ne facebook.

Pata një bashkëbisedim me kryeministrin grek për fazën e dytë tw COVID 19. Diskutuam mbi rezultatet e deritanishme, strategjinë e testimit, lehtësimin e masave, planin e hapjes së sezonit dhe interesin reciprok për punësimin sezonal.E falenderova me gjithë zemër mikun grek për ata punonjës sezonalë që mbetën matanë kufirit, por nuk u trajtuan si shkelës të afateve. Dakordësuam që të shohim problemin e lëvizjes së punonjësve sezonale sipas kalendarit të fazës së dytë dhe për nevojën reciproke që ti çelet rrugë rreth mesit të muajit maj”.

Qeveria greke ka deklaruar dite me pare se po bashkepunon me palen shqiptare per mundesine e hapjes se kufizuar te kufirit per punetoret shqiptare sezonale drejt vendit fqinj. Kjo me qëllim që të mos ndalet puna kryesisht në sektorin e bujqësisë.

Sipas një plani strategjik te ministrit grek te bujqesise Makis Voridhis punëtorët shqiptare do të karantinohen për 15 ditë, më pas do tu nënshtrohen testeve mjekësore e do të vijojnë punën në fusha.Sipas vendimit te bashkimit europian vendet anetare do te mbajne kufijte te mbyllur te pakten deri ne mes te muajit maj.