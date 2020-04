Reshje shiu dhe rënie temperaturash, ja parashikimi i motit për sot

Qëndra me presion të ulët atmosferik vazhdon të mbetet aktive në detin Mesdhe e cila po mban mot me rreshje shiu në territorin e Shqipërisë dhe rënie graduale të temperaturave.

E Mërkurë dt 22 Prill 2020 moti do të vijojë me vranësira të dendura me rreshje shiu me intesitet mesatar dhe rreshje bore në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Juglindje (SE) me shpejtësi 8-10 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5 -1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie në mesditë.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 3/10°C

Zonat e ulëta 8/17°C

Zonat bregdetare 11/16°C