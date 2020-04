Fasoneritë në Krujë, Meta: Nëse nuk garantohen standardet duhet të mbyllen

Presidenti Meta sot dekretoi ndryshimet në Kodin Penal në lidhje me situatën e krijuar nga COVID-19.

Nuk ka lënë pa cekur përgjatë deklaratës edhe fasoneritë që janë kthyer në një problem, kështu duke u shëndëruar në vatra epidemie në Krujë.

Në lidhje me këtë situatë Meta është shprehur se duhet që të respektohen distancimet sociale, nëse nuk garantojnë standarte duhet të mbyllen sepse në të kundërt kjo gjë është cilësuaar si një kosto e shtuar financiare, ekonomike dhe psikologjike.

“Sa i takon lajmeve shqetësuese nga Kruja apo Kurbini është me mjaft rëndësi që të respektohen distancat sociale dhe të ketë standarde të detyrueshme nga institucionet e shëndetit publik për cdo aktivitet, cdo nënvlerësim do të ishte me kosto të jashtëzakonshme, do të ishte kosto e shtuar financiare, ekonomike dhe psikologjike. Duhet parandalimi i krijimit të vatrave të reja. Nëse nuk garantohet standardet për mbrojtjen e kushteve të shëndetit aktivitete të tilla nuk duhet të lejohen dhe punonjësit duhet të mbështeten nga qeveria” tha ai.