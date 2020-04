Covid/Italia nesër nis testet serologjike në të gjithë Lombardinë

Duke filluar nga dita e nesërme do fillojnë të kryen testet e para serologike në të gjithë rajonin e Lombardisë në Itali.

Prej nesër spitalet e Bergamo, Brescia, Lodi dhe Kremona do jenë të gatshëm për të testuar imunitetin e qytetarëve duke kërkuar antitrupa neutralizues në gjakun e tyre.

Të parët që do të testohen janë mjekë dhe infermierë Lombardë, 500,000 në të gjithë rajonin.”Në përgjithësi do të testohen ata që janë në karantinë, subjektet simptomatike dhe ata pa simptoma por që kanë patur kontakte me raste asimptomatike ose me simptoma të buta.

Testi serologjik është ai i zhvilluar nga ekipi i ‘Policlinico San Matteo’ i Pavisë i udhëhequr nga profesori Fausto Baldanti me 50 studiues të tjerë.Për momentin janë të disponueshëm njëzet mijë teste në ditë dhe mendohet se deri në fund të muajit maj sasia do trefishohet.

Në 60 minuta tubi i provës analizohet dhe del përfundimi nëse antitrupat janë të pranishëm në organizmin e të testuarit.

Sipas autoriteteve pritet që vetëm 10, më së shumti 15% e qytetarëve të Lombardisë të jenë imune.