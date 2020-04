Rama sqaron vonesat për pagat e luftës: Asnjë pritje për fazat e tjera

Kryeministri Edi Rama deklaroi se ditën e nesërme do të kryen edhe 8 mijë verifikimet e fundit, duke përmbyllur fazën e parë të pagës së luftës.

Ai tha se nga faza e parë janë refuzuar kërkesat e 65 mijë individëve, të cilët përfshihen në paketën e zgjeruar, me 40 mijë lekë.

“Sot ka shkuar në 52 mijë numri i atyre që kanë përfituar pagën e luftës. Dhe deri ditën e premte kryhen rreth 8 mijë verifikimet e fundit që mbyllin fazën e parë. Shumë ndjesë për kohën e marrë, por ishte e domosdoshme. Për dy fazat e tjera nuk do të ketë asnjë vonesë, asnjë problem e pritje pasi do të kalojë automatikisht në afatet e caktuara. Ndërkohë janë 65 mijë individë që janë refuzuar dhe që janë ankuar se pse u refuzuan. Por nuk hynin në kategoritë e pagesës së parë, të cilëve do iu mbërrijë deri në nesër konfirmimi në e-mail, nga paketa e zgjeruar, pasi janë tek ato kategori që mbulon paketa e zgjeruar me 40 mijë lekë. Tatim-fitimi për bizneset e vogla për 2020 është falur. Sigurimet e Tvsh do paguhen.”, tha Rama.