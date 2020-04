Soreca falënderon Shqipërinë për dërgimin e 60 infermierëve në ndihmë të Italisë për koronavirusin

Ambasadori i BE në Shqipëri Luigi Soreca ka reaguar në “Twitter” në lidhje me dërgimin e 60 infermierëve në Itali, për të ndihmuar për situatën nga koronavirusi.

Soreca shprehet se dërgimi i infermierëve në shtetin fqinj për të ndihmuar në këtë kohë pandemie, është është një gjest solidariteti nga ana e Shqipërisë.

“Një tjetër gjest i shkëlqyer solidariteti nga #ShqipëriaFlag of Albania. Sot 60 infermierë shqiptarëFlag of Albania fluturuan në #ItaliFlag of Italy për të dhënë kontributin e tyre në luftën kundër #COVID19. Solidariteti është në zemër të vlerave të #BEFlag of European Union.

Faleminderit shumë Shqipëri! Folded handsFlag of Albania”, shkruan Soreca.