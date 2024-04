Riatdhesimet, mbërrin avioni i dytë me shqiptarë nga Italia brenda ditës së sotme

Ditët e fundit riatdhesimet e shqiptarëve të mbetur jashë vendit si shkak i mbylljes së kufijve për frenimin e përhapjes se koronavirusit janë rritur ndjeshëm.

Mbrëmjen e sotme në orën 20:00 me 60 minuta vonesë ka mbërritur avioni i dytë nga Italia me shqiptarë që po riatdhesohen.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Paradite erdhi avioni i parë me 98 shqiptarë nga Bari, ndërsa nga Roma janë 132 të tjerë që do të transportohen me autobus direk në hotelin karantinë në Durrës.