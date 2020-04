Niset grupi i dytë me 60 infermierë për të ndihmuar Italinë, Manastirliu: Solidaritet me popullin mik

Sou u nis grupi i dytë me 60 infermierë për të ndihmuar Italinë. Në një fjalim Manastirliu falënderon grupin e infermierëve per solidaritetin dhe misionin human.

Fjalimi i Manastirliut

“Ju falënderoj për atë që po bëni për misionin tonë të dytë humanitar në kuadër të solidaritetit që tashmë është pjesë, prioritet kyç kundër COVID-it, që na mban dhe bashkon.

Ju falënderoj dhe jam e bindur se sikur na bëri krenarë grupi parë që nisëm në Itali në misionin e parë për të ndihmuar Italinë, ashtu edhe ju do të na bëni krenarë. Ju falënderoj në emër të kryeministrit.Nëse mendoni se ajo që bëjmë është vetëm një pikë uji në oqean, por pa këtë pikë uji oqeani do të ishte më i vogël.

Faleminderit. 60 infermierë do të luftoni me kolegët italianë në frontin e luftës kundër COVID. 30 të tjerët do të rikthehen, ju do të vijoni. Është momenti për të treguar shpresë dhe solidaritet për popullin mik italian që na ka mbështetur gjatë këtyre viteve dhe është më e pakta që mund të bëjmë. E treguan edhe më së fundmi me tërmeti”.