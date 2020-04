Ministri i Jashtëm italian pret 60 infermierët shqiptarë, tregon ku do shërbejnë

Një “certifikim i shkëlqyer i miqësisë”, një “sinjal konkret”. Me këto fjalë, drejtpërdrejt në profilet e tij sociale, Ministri i Jashtëm italian Luigi Di Maio përshëndeti forcën e shërbimit shëndetësor të 60 infermierëve që arritën nga Shqipëria për të mbështetur Italinë në emergjencën e koronavirusit. Ndihma e dytë e dërguar nga qeveria e Tiranës pas tridhjetë mjekëve dhe infermierëve që mbërritën në Itali në fund të marsit.

“Kjo është një pjesë tjetër e kontingjentit të forcave të bardha shqiptare që kanë ardhur për të na dhënë një dorë”, tha kreu i diplomacisë italiane pasi përshëndeti punonjësit e shëndetit – teksa mbante një maskë me tre ngjyra si flamuri i Italisë- të shoqëruar nga zv/ministri i jashtëm shqiptar. “Janë 60 infermierë që do të shkojnë direkt në rajonin e Marche, autobusët e ushtrisë do t’i çojnë ata direkt në rajonin e Marche në orët e ardhshme: është një rajon i prekur shumë që do të ndihmohet”, tha ai.

“Falënderoj kryeministrin Edi Rama, të gjithë qeverinë dhe gjithë popullin shqiptar”, përsëriti Di Maio, “për çertifikatën e dytë të shkëlqyer të miqësisë, me një shenjë konkrete të njerëzve që do të shkojnë për të shpëtuar jetën e bashkëqytetarëve tanë dhe në të njëjtën kohë do të ndihmojnë mjekët dhe infermierët tanë të marrin frymë pas më shumë se një muaji- rreth 40 ditë – të Italisë të mbyllur dhe në luftë kundër virusit që po sjell shenjat e para pozitive”.

“Jam shumë krenar për ndihmën që po merr Italia: është fryt i një solidariteti që Italia u ka treguar të gjithë popujve në botë”, theksoi kreu i Farnesinas pranë aeroplanit të Air Albania, “por mbi të gjitha është një zemër e shkëlqyer e shumë shteteve në botë, përfshirë Shqipërinë, e cila nuk e ka kursyer veten dhe ka treguar jo vetëm një miqësi të shkëlqyeshme, por edhe një ndjenjë të shkëlqyer solidariteti”.

“Po i thosha ambasadores shqiptare që nëse do të krahasojmë numrin e infermierëve dhe mjekëve që kanë mbërritur nga Shqipëria me numrin e banorëve të Shqipërisë, ne kemi një proporcion që është sigurisht më i larti në mesin e ndihmave të marra ndër infermierë, mjekë dhe punonjës social-shëndetësor të huaj”.

“Nuk do ia kishim dalë kurrë pa ndihmat nga jashtë dhe është falë këtyre njerëzve që jemi, shpresojmë, duke fituar betejën kundër këtij armiku të padukshëm që është koronavirusi”, përfundoi Di Maio, “Kështu që faleminderit!”