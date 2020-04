“Koronavirusi është inskenuar”, habit ish-deputeti socialist, drejtor spitali

Ish-deputeti socialist, Eduard Bejko është shprehur se koronavirusi është një inskenim që po synon ta përdorë njerëzimin si kavje eskperimentale.

Politikani me profesionin doktor dhe që aktualisht drejton Spitalin e Beratit, në një postim në rrjetet sociale, Bejko shkruan se koronavirusi është një artikulim që do humbasë, por do të përdoret për të justifikuar stuhitë e programuara.

“Shifrat nuk justifikojne kete pompim situate pavaresisht lancimeve mediatiko mortore pasi vdekjet jane brenda kornizave normale te cdo shteti ne raport me popullsine perkatese”, shkruan ndër të tjera Bejko.

Reagimi i plotë:

Prsh miqte e mi..!

Kam formatuar nje mendim personal qe:

Dominanca e nje rendi te ri boteror per te kontrolluar krijesen humane po behet reale me shume se kurre..

Pandemia do te mbetet nje term i harruar perball asaj qe eshte inskenuar per tu luajtur me pas..

Shifrat nuk justifikojne kete pompim situate pavaresisht lancimeve mediatiko mortore pasi vdekjet jane brenda kornizave normale te cdo shteti ne raport me popullsine perkatese ( si per ata me masa drastike dhe per ata me masa te moderuara)..

Druaj se njerezimi thjesht po perdoret si nje kavje eksperimentale qe ka gjasa te rezultoj ne nje kontroll burgimi mendor, fizik dhe shpirteror..

Corona virusi?? Ehhh….nje artikulim qe do humbase shpejt por edhe qe do sherbej si nje justifikator perball “stuhive te tjera tashme te programuara” qe do perjetoj njeriu ne planetin tone..

Qofsha i gabuar..gjithsesi nje mendim i ndare me ju ishte..

Do rrojme dhe te shohme…!!

Kalofshi sa me lehtshem ne keto kohe te turbullta..!!!!