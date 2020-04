“Amnistia fiskale”, Rama: Shqiptarët brenda dhe jashtë vendit mund të deklarojnë paratë

Kryeministri i vendit Edi Rama në një lidhje të drejtpërdrejtë në “News 24” deklaroi se gjatë kësaj kohe do të cohet në parlament drafti për amnistinë fiskale.

Rama shprehet se drafti do të diskutohet me të gjitha grupet e interesit, ndërsa shton se shqiptarët brenda e jashtë vendit mund të deklarojnë paratë.

“Amnistia fiskle dhe penale ka qenë një nismë që e kam prezantuar kohë më parë, përpara se të niste kjo luftë. Do të cojmë draftin në parlament e do të diskutojmë edhe me grupet e interesit. Është një lëvizje e mirë për të gjitha kompanitë dhe ata që jetojnë jashtë, për të formalizuar të ardhurat në 30 vjet, të shqiptarëve që jetojnë brenda vendit dhe jashtë.

Amnistia përjashton produktet e aktivitetit kriminal apo korrupsionit. Përjashton politikanët, prokurorët, gjyqtarët e familjarët e tyre dhe padyshim të gjithë ata që janë subjekt i vetë-deklarimit. Drafti do të shtrihet në disa fasha. Secili të vendosë asetet me emrin e vet. Deklarimi i kursimeve nis me tarifën 5 përqind. Kjo është një nismë shqiptare e ne do ta bëjmë”, tha Rama.

Më tej, Rama deklaroi se kjo është një nismë që është diskutuar edhe më parë dhe se është lëvizje e duhur politike e ekonomike.

“Amnista fiskale është një nismë që e kemi nisur më parë. Amnistia është një lëvizje e domosdoshme politike dhe ekonomike, në kushtet e një ekonomie që nuk e ka formualizuar dot paranë”, u shpreh Rama.