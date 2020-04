Radioaktiviteti dobëson Sars- Cov2? Mjeku Edvin Prifti: Evropa Lindore e prekur nga ‘Chernobyl’ ka më pak raste

Nga Edvin Prifti, MJEK

Cfare ruset dine dhe ne jo? A mundet qe zjarri i pyjeve ne chernobyl i pese diteve me pare te jete rastesor? Radioaktiviteti eshte rritur 16 here me shume pas djegjes se ketyre pyjeve. Mos valle eshte nje menyre mbrojtese e aplikuar nga autoritetet perkatese? Si ka mundesi qe ukraina, bjellorusia, moldavia, gjeorgjia dhe ne pergjitjesi e giithe evropa lindore perfshire dhe ne, vende te cilat u preken realisht nga radioaktiviteti i chernobyl jane me pak te prekura nga sarscov2, dhe vdekshmeria me e ulet?

Qe radioaktiviteti inaktivizon viruset kjo dihet tashme. Mbase vepron edhe tek sarscov2? Mos marrja e masave nga ana e Bjellorusise ka te beje me nje vendim prej te marri nga ana e presidentit te atij vendi apo ka nje shkak real pasi radioaktiviteti nga Chernobyl vazhdon te jete aktiv per dhjetra vjet pas shperthimit? Mos valle i njejti skenar ka ndodhur edhe ne Japoni pas shperthimit te reaktorit ne Fukushima?

Mbase teoria e radioaktivitetit qe e inaktivizon sarscov2 ne gjendje te lire eshte me probabel se teorite e tjera?! Radioaktiviteti eshte treguar vdekjeprures aq edhe sherues dhe sherbyes ndaj njerezimit. Ky eshte thjesht nje deduksion personal qe koha do tregoje nese eshte thjesht i tille apo i vertete?! Ose mbase vete radioaktiviteti shkakton mutacione duke sjelle nje forme me te dobet te virusit? Kjo duhet vleresuar!

Shikoni ju lutem kazakistani vendi i poligoneve atomike se cfare vdekshmerie ka? Polinezis france poligoni atomik i France- 0 vdekje. Mbae ejane rastesi por dikushi duhet ti studjoje?!