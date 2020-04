Një 32-vjeçar nga Hasi ka përfunduar në prangat e Policisë së Krujës, pasi lëvizte pa autorizim dhe kundërshtoi me dhunë efektivët.

Sipas njoftimit të policisë, shtetasi me iniciale G. S. nuk ishte i pajisur as me autorizim, as me dokument identifikimi dhe gjatë shoqërimit për në ambientet e policisë për të verifikuar gjeneralitetet, ka kundërshtuar me dhunë uniformat blu.

32-vjeçari pretendonte se kishte ardhur në Krujë te disa njerëz të tij.