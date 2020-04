“Tenderi për pajisjet mjekësore konform ligjit”, PD i drejtohet MSH-së: Sa herë kapeni në vjedhje akuzoni opozitën

Pas deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me tenderin për pajisjet e personelit shëndetësor, ku tha se procedurat për blerjen e materialeve janë zhvilluar duke zbatuar legjislacionin në fuqi, vjen sërish një reagim zyrtar nga Partia Demokratike.

Përmes një mesazhi, PD-ja thekson se sa herë kapet në vjedhje, në vend të transparencës, qeveria sulmon opozitën. Sipas opozitës, Ministria e Shëndetësisë nuk dha asnjë shpjegim për blerjen me dyfish çmimin e tregut të pajisjeve mjekësore antiCOVID.

DEKALRATA E PD

Nuk është koha e sulmeve bajate politike, qeveria duhet të japë përgjigje konkrete me një Po ose një Jo të thjeshtë.

1.A bleu qeveria 178 mijë maska me 8 mijë lekë copën, kur në farmaci ato kushtojnë 4 mijë lekë?

2.A bleu qeveria veshje spitalore me 28 euro, kur në treg kushtojnë gati 3 herë më pak, 9.6 euro?

3.A bleu qeveria, mbrojtëse për sytë me dyfishin e çmimit të tregut, nga 2.9 euro i bleu me 6 euro copën?

4.A i bleu qeveria edhe maskat spitalore me çmime të dyfishuara, nga 3.8 euro që janë në treg me 8 euro?

Qytetarët presin përgjigje për këto pyetje. Ata nuk duan të degjojnë akuza dhe sulme banale politike, por kërkojnë të vërtetën e kontratave që qeveria i ka klasifikuar si sekret shtetëror. Në vend të fjalëve boshe, Edi Rama duhet të bëjë diçka fare të thjeshtë: të publikojë kontratën e blerjes së këtyre materialeve! Pastaj qytetarët gjykojnë vetë kush thotë të vërtetën dhe kush vjedh!