Martesë në kohë koronavirusi, çifti i ri bën xhiro me motor nëpër Prishtinë

Një çift ka zgjedhur një mënyrë të pazakontë për t’u martuar në kohë pandemie.

Kështu me motoçikletë, çifti nga Prishtina vendosi që të bëjë xhiro të shtunën, meqë planet për dasmë me kolonë makinash, e me festë të madhe familjare ua prishi koronavirusi.

“Ideja ka qenë e jemja se gjithmonë kam pas dëshirë me ardh Valoni me më marrë me motor se jemi motorista për një kohë të gjatë, por për shkaqe të ndryshme s’ka pas përgjigje pozitive, por tash për shkak të situatës”, tha Erza.