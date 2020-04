Doni të shkoni në punë me makinë? Ja rregullat e reja nga dita e hëne

🟢 LEJE-DALJA ME AUTOMJET PËRMES E-ALBANIA I JEP FUND E-MAILEVE DHE PRITJEVE TË DERITASHME PËR PËRGJIGJE 💻🚘🚚📲https://e-albania.al/🟡JU LUTEM ATYRE QË DUAN AUTORIZIM PËR TË SHKUAR NË PUNË JAVËN TJETËR TË NDJEKIN ME VËMENDJE VIDEO-UDHËZIMIN DHE TË TESTOJNË SISTEMIN E RI QË PËRMES E-ALBANIA I JEP FUND PRITJEVE PËR APROVIMIN E AUTORIZIMIT😊🔴 LEXONI ME VËMENDJE NË HYRJE TË PORTALIT E-ALBANIA LAJMËRIMIN QË JU SHFAQET, KU DO TË GJENI QOFTË KATEGORITË E LEJUARA TË PUNOJNË NGA KJO JAVË QË VJEN, QOFTË PROTOKOLLIN SANITAR TË SIGURISË😷🔴 E PËRSËRIS, SISTEMI PO TESTOHET QË DERI NESËR TË JETË PLOTËSISHT FUNKSIONAL, PRANDAJ MOS U MËRZISNI NËSE DO TË HASNI NDONJË VONESË NË APROVIM, SEPSE PJESËMARRJA JUAJ NË TESTIM NDIHMON NË KOLAUDIMIN E SISTEMIT👍🔴 LEXONI PO ASHTU ME VËMENDJE PASOJAT LIGJORE E PENALE PËR SHKELËSIT E KUFIZIMEVE TË POSAÇME ANTI-COVID TË QARKULLIMIT NË KËMBË APO ME AUTOMJET🚫https://e-albania.al/

