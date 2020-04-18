Doni të shkoni në punë me makinë? Ja rregullat e reja nga dita e hëne

Nga dita e hene, do te hyjne ne fuqi rregullat e reja per levizjen me automjete per ata qe shkojne ne pune dhe ata qe duan te dalin ne makine per te bere pazar. Lajmifundit.al citon se ne portalin e-albania, qytetaret mund te zgjedhin te kerkojne leje jo vetem ne fashat orare te lejuara deri tani por edhe sipas turneve te punes.
Postimi i plotë i Ramës:
LEJE-DALJA ME AUTOMJET PËRMES E-ALBANIA I JEP FUND E-MAILEVE DHE PRITJEVE TË DERITASHME PËR PËRGJIGJE
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JU LUTEM ATYRE QË DUAN AUTORIZIM PËR TË SHKUAR NË PUNË JAVËN TJETËR TË NDJEKIN ME VËMENDJE VIDEO-UDHËZIMIN DHE TË TESTOJNË SISTEMIN E RI QË PËRMES E-ALBANIA I JEP FUND PRITJEVE PËR APROVIMIN E AUTORIZIMIT????
🟢 LEJE-DALJA ME AUTOMJET PËRMES E-ALBANIA I JEP FUND E-MAILEVE DHE PRITJEVE TË DERITASHME PËR PËRGJIGJE 💻🚘🚚📲https://e-albania.al/🟡JU LUTEM ATYRE QË DUAN AUTORIZIM PËR TË SHKUAR NË PUNË JAVËN TJETËR TË NDJEKIN ME VËMENDJE VIDEO-UDHËZIMIN DHE TË TESTOJNË SISTEMIN E RI QË PËRMES E-ALBANIA I JEP FUND PRITJEVE PËR APROVIMIN E AUTORIZIMIT😊🔴 LEXONI ME VËMENDJE NË HYRJE TË PORTALIT E-ALBANIA LAJMËRIMIN QË JU SHFAQET, KU DO TË GJENI QOFTË KATEGORITË E LEJUARA TË PUNOJNË NGA KJO JAVË QË VJEN, QOFTË PROTOKOLLIN SANITAR TË SIGURISË😷🔴 E PËRSËRIS, SISTEMI PO TESTOHET QË DERI NESËR TË JETË PLOTËSISHT FUNKSIONAL, PRANDAJ MOS U MËRZISNI NËSE DO TË HASNI NDONJË VONESË NË APROVIM, SEPSE PJESËMARRJA JUAJ NË TESTIM NDIHMON NË KOLAUDIMIN E SISTEMIT👍🔴 LEXONI PO ASHTU ME VËMENDJE PASOJAT LIGJORE E PENALE PËR SHKELËSIT E KUFIZIMEVE TË POSAÇME ANTI-COVID TË QARKULLIMIT NË KËMBË APO ME AUTOMJET🚫https://e-albania.al/
Gepostet von Edi Rama am Samstag, 18. April 2020
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