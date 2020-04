Alternime kthjellimesh dhe vranësira, parashikimi i motit për sot

Sipas MeteoAlb: Kushtet e qëndrueshme atmosferike do të mbeten prezente në territorin shqiptar, duke bërë që kthjellimet të jenë më dominantë në Ultësirën Perëndimore. Por në zonat malore në orët e mbrëmjes do të këtë vranësira të lehta.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke regjistruar vlerën minimale në qytetin e Pukës me 4°C, ndërsa vlera maksimale do të shënohet në qytetin e Durrësit me 25°C.

Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar dallgëzimin 2 ballë. /abcnews.al