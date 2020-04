Rriten shifrat në Kosovë, 17 mjekë e infermierë të prekur me koronavirus, 121 të tjerë në izolim

Në një kohë kur numri në total i personave të prekur nga COVID-19 në Kosovë ka shkuar në 449, 17 prej tyre janë pjesë e ekipeve mjekësore.

Kryetari i Federatës së Sindikatave në Shëndetësi, Blerim Syla pohoi se personeli shëndetësorë vazhdon të jetë i rrezikuar nga pandemia. Syla tha për RTV Dukagjinin se deri ditën e djeshme në Kosovë janë të vetizoluar 121 personel shëndetësorë. “Këto shifra janë vetëm për personelin në sektorin publik pa ditur për sektorin privat. Të infektuarit vijnë pothuajse nga të gjitha rrethet, por pjesa më e madhe janë nga QKUK. Sot situata ka ndryshuar për të keq pasi janë infektuar edhe 4 gjinekolog e nuk dihet sa janë të vet izoluar”, pohoi ai.

Kryetari i Federatës së Sindikatave në Shëndetësi thotë se shifra kaq e lartë e personelit shëndetësorë të prekur lidhet edhe me furnizimin jo të mjaftueshëm me mjete mbrojtëse. “Nuk mund të mbrohen mjekët me maska që nuk guxojnë të mbahen me shumë se dy orë”, tha ndër të tjera Blerim Syla.