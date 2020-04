Pas 17:30 nis “shtetrrethimi”/ Fundjava pa lëvizje, mbyllen tregjet, marketet e farmacitë

Nga ora 17:30 e kësaj të premteje, deri në 05:00 të mëngjesit të së hënës, në Shqipëri do të mbyllet gjithçka, si pasojë e masave të ndërmarra me qëllim frenimin e përhapjes së koronavirusit.

Nuk lejohet lëvizja e këmbësorëve për asnjë arsye, mjeteve që s’kanë urgjenca si dhe është mbyllur çdo lloj aktiviteti ekonomik, përfshi edhe supermarketet, tregjet dhe farmacitë.

Ndryshe nga javët e tjera kur mbyllja e vendit bëhej të shtunën në orën 13:00, kësaj here dy ditët e fundjavës do të duhet t’i kalojmë brenda. Kujtojmë që kjo fundjavë përkon edhe me Pashkët Ortodokse, cka mund ta shfrytëzojnë besimtarët përkatës për të qëndruar pranë familjeve.

Kryeministri Edi Rama njoftoi pak ditë më parë se këtë javë do të kishte më shumë liri në qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, por bashkë me lehtësimet ka ardhur edhe mbyllja totale për të shtunën dhe të dielën.

Fasha orare e lëvizjes deri sot, të premten është 05:00-17:30, ku do të lejohet qarkullimi i këmbësorëve, që gjithashtu duhet të pajisen me leje-daljen, të cilën mund ta marrë vetëm një person nga familja. Qytetarët do të kenë mundësi të lëvizin për 90 minuta, duke ruajtur distancën mes njëri-tjetrit.

Të vetmit që nuk lejohet të aplikojnë për leje-dalje janë pensionistët, pasi atyre u është ndaluar që të lëvizin, pasi janë më të rrezikuarit nga COVID-19.

Qarkullimi pritet të rinisë të hënën në 05:00 për të vijuar normalisht sipas fashave orare të përcaktuara tashmë nga qeveria.