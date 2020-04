“Do të bëhet me hapa të matur e të menduar mirë”, SHBA drejt rihapjes nga pandemia

Disa shtete amerikane pritet njoftojnë të premten orare për heqjen e kufizimeve që synojnë reduktimin e pasojave të pandemisë, një ditë pasi Presidenti Donald Trump publikoi udhëzimet për një rihapje me faza të ekonomisë së vendit të dëmtuar rëndë.

Në Teksas dhe Florida, guvernatorët republikanë pritej të publikojnë planet për një rihapje graduale, sipas njoftimeve në media. Qyteti i Jacksonville në Florida do të lejojë rihapjen e plazheve dhe parqeve me disa kufizime.

“Rihapja do të kërkojë kohë dhe do të bëhet në hapa të matur e të menduar mirë” shkruante në Twitter kryetari i bashkisë së Jacksonville Lenny Curry.

“Ndërsa vendosim mbi hapjen është e rëndësishme që njerëzit të vazhdojnë të ruajnë distancën fizike. Plazhet dhe parqet tani për tani do të hapen me kufizime. Nuk do të ketë grupime të mëdha”, shkruante ai.

Presidenti Trump, i cili kërkon një mandat të dytë në zgjedhjet e 3 nëntorit ndaj atij që pritet me shumë gjasë të jetë kandidati i demokratëve, Joe Biden, publikoi të enjten udhëzime të reja me tre faza që kanë për qëllim ringjalljen e ekonomisë ndërsa vendi vazhdon të luftojë pandeminë.

Në qytetin industrial të Miçiganit, guvernatorja demokrate Gretchen Whitmer tha të premten se shpresonte që pjesë të ekonomisë të fusheshin në punë duke filluar nga 1 maji. Miçigani një shtet që zoti Trump e fitoi me një shumicë të ngushtë në vitin 2016, është përballur me një rritmet më të shpejta në vend të rritjes së infeksionit, por banorët kanë bërë presion për të rihapur ekonominë, madje duke protestuar mbi këtë cështje.

Guvernatori republikan i Misisipit Tate Reeves tha se ai do të shtyjë me një javë urdhrin drejtuar banorëve për të qëndruar në shtëpi i cili pritej të skadonte të hënën, ndërsa do të lehtësojë disa kufizime në fillim të javës tjetër. Plazhet dhe liqenet mund të rihapen të hënën për peshkim dhe aktivitete dëfryese, ndërsa bizneset që tregtojnë mallra jo thelbësore mund të shesin produkte me porosi, tha ai.

“Po lehtësojmë veprimtarinë e bizneseve jo thelbësore“, tha zoti Reeves. “Doja të njoftoja se do të rihapet gjithç​ka sot, por nuk mundemi. Situata vazhdon të jetë ende problematike”, shkruante ai.

Të premten, kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut Bill de Blasio anuloi të gjitha aktivitetet e planifikuara përgjatë muajit maj. Ai tha se ngjarjet e planifikuar për në qershor ishin në proces shqyrtimi.

Zoti de Blasio shtoi Nju Jorku ka vendosur një “standard të lartë” për rinisjen e ngjarjeve të mëdha e që përfshijnë një numër të madh njerëzish.

Shtetet që përmbushin kriteret federale mund të kalojnë në fazën e parë të rihapjes prej së premtes tha dje presidenti Trump.

“Kemi shtete shumë të ndryshme. Nëse shikoni Montanën,Uajoming, Dakotën e Veriut, situata është shumë ndryshe me Nju Jorkun, shumë më ndryshe sesa në Nju Xhers”, tha ai.

Në pjesën rurale të Montanës janë raportuar 415 raste dhe 7 vdekje dhe në Wajoming 296 raste dhe 2 vdekje, ndërsa shteti New York ka raportuar 14,776 viktima, rreth gjysma e totalit kombëtar.

Demokratët si zoti Biden dhe Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të Nancy Pelosi e kritikuan planin e zotit Trump. Udhëzimet “nuk e shpëtojnë presidentin nga dështimi për të mos dëgjuar shkencëtarët si dhe për mungesën e prodhimit e shpërndarjes së testeve të shpejta në rang kombëtar”, tha zonja Pelosi.

Plani i zotit Trump është një rekomandim për guvernatorët e shteteve, me disa prej të cilëve zoti Trump është përplasur gjatë krizës së koronavirusit. Kjo shënon një tërheqje të presidentit, i cili të hënën këmbënguli se kishte autoritet të plotë për t’i urdhëruar shtetet që të rihapnin ekonominë apo që vazhdonin të mbanin në fuqi masat kufizuese.

Të enjten Nju Jorku dhe gjashtë shtete të tjera në verilindje të vendit e zgjatën afatin e urdhrave të qëndrimit në shtëpi deri më 15 maj.