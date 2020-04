Drejtoria e Burgjeve: Punonjësi tek “313” konfirmohet me COVID-19, asnjë rrezik për të dënuarit

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve konfirmon se një punonjës i burgut 313 rezulton pozitiv me koronavirus.

Në njoftimin e DPB-së thuhet se i infektuari i është nënshtruar më herët kontrolleve të zakonshme shëndetësore të ekipit të mjekëve që kontrollon të gjithë punonjësit e burgjeve , ku nuk ka shfaqur asnjë shenjë.

Pas shenjave që kanë shfaqur familjarët e tij, punonjësi i burgut ka kryer një vizitë më të specializuar. Pas kryerjes së tamponit në Infektiv, ai ka rezultuar pozitiv së bashku me bashkëshorten dhe djalin.

Mes të tjerash, Drejtoria e Burgjeve sqaron se punonjësi nuk ka pasur kontakte më persona të tjerë.

“Nga zhvillimi i hetimit epidemioligjik, informacionet nga dosja mjekësore, shqyrtimit të kamerave të sigurisë si dhe intervistimeve përkatëse me punonjësit, janë grumbulluar të dhënat e sakta ku rezulton se: -Punonjësi nuk ka pasur kontakte të afërta me persona të tjerë si dhe gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij ditor ka qenë i pajisur me maska, doreza si dhe ka ruajtur distancimin social duke respektuar të gjitha udhëzimet e DPB në kuadër të masave të ndërmarra kohë më parë për të parandaluar përhapjen e Covid-19 dhe ndërprerjen në kohë të çdo rreziku që mund të vijë. Theksojmë se, punonjësi nuk ka pasur asnjë funksion të lidhur drejtpërdrejt me regjimin e brendshëm të burgjeve, ç’ka deri më tani konfirmojmë se nuk ka asnjë rrezik për të burgosurit.”

Po ashtu, janë marrë masat për mbajtjen nën kontroll, vetëkarantimim dhe kryerje të analizave për disa punonjes të këtij institucioni, të cilët kanë dalë negativë.

“Këta të fundit, pasi kanë kryer analizat përkatëse kanë rezultuar të gjithë me përgjigje NEGATIV dhe do t’i rikthehen punës shumë shpejt. Ndërkohë, DPB vazhdon të përforcojë edhe më shumë shkallën e dizinfektimit për të gjitha ambjentet e administratës, ambjentet në regjimin e jashtëm dhe të brendshëm. Gjithashtu, në zbatim të urdhrave të lëshuara nga Ministri i Drejtësisë, në të gjitha IEVP-të janë zbatuar me rigorozitet të gjitha masat e vendosura, ku janë dezinfektuar rregullisht ambjentet, janë furnizuar plotësisht me ilaçe, janë pajisur të gjithë punonjësit me maska dhe doreza si dhe janë zhvilluar trajnime apo porosi të veçanta për çdo punonjës.”

Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve përgënjeshtron lajmin e përcjellë në disa media ku spekulohej se kanë rezultuar pozitiv me virusin Covid-19 edhe dy punonjës në IEVP “Shkodër”.

“Në mënyrë të qëllimtë për ngjalljen e panikut në publik, disa media elektronike në mënyrë të përsëritur kanë fabrikuar histori për punonjës të infektuar. Sqarojmë se deri më tani, punonjësit tanë gëzojnë shëndet të plotë dhe nuk kanë asnjë shenjë të Covid-19. Pak ditë më parë, ka pasur vetëm një dyshim për një punonjës, ku pas kryerjes së tamponit përkatës ai rezultoi negativ dhe vijon punën normalisht.”