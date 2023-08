Preç Zogaj ndërton pallatin mbi një insitucion publik, gazetari denoncon rastin

Prej disa javësh pranē Universitetit Mesdhetar në Tirane, kanë filluar themelet e një binaje të madhe.

Aty më parë ka qenë shtypshkronja ushtarake dhe pas viteve 90, si shpërblim, për shërbimet si bashkëpuntor i Sigurimit dhe anëtar i kryesisë se PD dhe ministër i kulturës në qeverine e stabilitetit u shpërblye duke ja dhënë këtë objekt me hapsirën përrreth, Preç Zogajt.

Preç Zogaj, ky ish bashkëpuntor i zellshëm i Sigurimit të shtetit, ky njeri që ka lëvizur sumçkën sa andej kendej me pushtetet e radhës, ka shfrytëzuar mardhëniet e tij politike dhe mediatike me bashkëpuntorin e tij si patranozh, Blendi Fevziun, për abuzime me pronën.

Pra ky njeri që në Tiranë nuk ka pasur një cm katror, i ardhur nga katundet e Lezhës, si talent i ri i armës së Sigurimit, sot ka nje pallat ke Brryli nje diku tjeter dhe këtë që po ngre pranë Universitetit Mesdhetar me deputetin e PS Alket Hysenaj, i cili është akuzuar për vjedhje pronash.

Ky lake i pështirë (Preç Zogaj) përfitues me abuzime të shërbimeve të pushteteve dhe medias, i përhershëm në Opinionin e Klan si klan i ish talenteve të Sigurimit dhe vazhdimsise së përdorjes së medias në shërbim të pushteteve, dhe përfitimit nga këto lidhje për klane financiare oligarkike dalin dhe bëjnë moral për demokracinë shtetin e së drejtës dhe kontributin që kanë në demokraci si dhjertoristë, dhe proamerikanistë që dje denonconin për proAmerikanizem, me jargët që i dilnin dhe dalin nga goja si jargajosje e peshtire njerzore.

Ku është SPAKU? Harrova, kryetari SPAK Arben Kraja është Ai që denonte njerëz për “agjitacion e propogande” dhe proamerikan në kohën e komunizmit./ak report