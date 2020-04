Urdhëri i ri në New York: Askush nuk del nga shtëpia pa vendosur maskë

Guvernatori i New York do të nxjerr një urdhër që detyron të gjithë qytetarët të vendosin maskë në daljet e tyref në publik, lëvizjet në rrugë, transport publik dhe vende të tjera.

“Po bëj gati nxjerrjen e një urdhëri mbi bazën e të cilit të gjithë duhet të vendosin një maske ose të mbulojne gojën dhe hundën në vende publike dhe sidomos në rastet kur është e pamundur te respektohet distance sociale, shpjegoi Cuomo.

Guvernatori i një shteti shumë të prekur nga humbjet e jeteve njerezore tha se për të dytën ditë me radhë, New York po merrf fryme pasi rastet e reja dhe viktimat po ulen. Ai shtoi se kjo gjë ka nisur të stabilizojë sistemin shendetesor duke bërë që New Yorku po mendon që të ndihmojë me aparate respiratore shtete të tjerë të Amerikes.

Ne SHBA deri tani ka 28 mije te vdekur nga Covid 19, ndersa gjysma e kesaj shifre thuajse eshte regjistruar ne New York.