Tërmeti, Shqipëria merr 15 mln euro/ Fondi i Komisionit Evropian do të përdoret për shkollat e kopshtet

Dy muaj pas Konferences se Donatoreve per rindertimin ne Bruksel, Komisioni Europian dhe qeveria shqiptare kane firmosur kontraten e pare prej 15 milione eurosh.

Ky fond do te sherbeje per rindertimin e shkollave e kopshteve ne zonat me te demtuara nga termeti; Durres, Kavaje, Kamez, Kruje e Kurbin dhe nga ky projekt do te perfitojne 7.500 femije.

LUIGI SORECA

AMBASADOR I BE

“Ne premtuam ndihmë dhe po e ofrojmë atë shpejt. Shkollat janë mishërimi më i mirë i ringritjes dhe besimit në të ardhmen. Nisja e asistencës së ofruar nga BE pas tërmetit me shkolla të standardit më të lartë ndërkombëtar është veprimi më i mirë për t’u ndërmarrë. Përgjigja e Bashkimit Evropian tregon edhe njëherë se Shqipëria jo vetëm është afër gjeografikisht, por edhe afër zemrave dhe mendimeve tona”.

Pavaresisht se Bashkimi Europian po perballet sot me pandemine e koronavirusit, nje dite me pare Keshilli Europian konfirmoi se Shqiperia do te marre nje fond prej 115 milione eurosh ashtu sic iu premtua ne konferencen e 17 shkurtit.