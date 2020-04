Rikthehen shirat dhe dëbora, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të lartë atmosferik e cila do të rikthejë stabilitetin e kushteve atmosferike në territorin e Shqipërisë.

E Mërkurë dt 15 Prilll 2020 moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare dhe rreshje shiu dhe bore në pjesën e parë të ditës. Pasdite vranë sirat do ti’a lenë vendin kthjellimeve. Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi 10-12 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0-1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -1/12°C

Zonat e ulëta 7/18°C

Zonat bregdetare 9/19°C