Greqia zihet ngushtë, kërkon marrëveshje me Shqipërinë: Të hapet kufiri për punëtorët sezonalë

Ministri grek i bujqësisë Makis Vorodhis, tha se Athina është e shqetësuar lidhur me situatën e krijuar mbas mbylljes së kufijve, pasi nëse kjo situatë do të vazhdohet, fermerët greke të fruta perimeve rrezikojnë të çojnë dëm prodhimin e frutave të këtij viti, me një dëm tepër të lartë për ekonominë e vendit.

“Jemi të shqetësuar, sidomos për periudhën mbas këtij muaji dhe fillimit të majit, pasi janë mbyll kufijtë me Shqipërinë, prej nga ku vijnë shumica dërrmuese e punonjësve të kualifikuar të tokës. Ne po punojmë që të gjendet formula dhe ata të vijnë, por duke bërë kujdes edhe për masat e profilaksisë për të shmangur përhapjen e virusit.

Ata vijnë të organizuar, kuptohet që ne do ta bëjmë shumë të thjeshtë procedurën. Mirë do ishte që për pak ditë të hynin në një formë karantine, ose të bënin tamponin për të qenë të sigurt dhe pastaj të dalin në fusha. Fermerët janë dakort për këtë,ndërkohë që ne po organizohemi me insititutin e epidimiologjisë për t’i bërë këto teste. Ajo që do të duhet dhe është urgjente, është një marrëveshje me Shqipërinë që hapja e kufijve, të bëhet në bashkërendim me ruajtjen e masave të kontrollit”, – përfundoi Voridhis.

Greqia ka nevojë për më shume se 50.000 punonjës sezonale në vit në sektorin e bujqësisë dhe po kaq edhe në sektorin e turizimit. Në shumicën dërrmuse të tyre,forcat e krahut janë nga Shqipëria, Rumania dhe Bullgaria. Edhe pse në vend ndodhen më shumë se 40.000 emigrantë sirianë dhe nga vendet e Afrikës veriore, ata refuzojnë të punojnë në këto sektorë dhe preferojnë të marrin pagesën prej 400 euro për familje,që ua mundëson mekanizmi mbështetes për refugjatët e luftës.

Nëse Shqiperia nuk hap kufijtë, atëherë do të mbeten pa vjelë mijëra hektarë fruta të stinës, pjeshkë, kajsi, qershi,dhe pa mbjellë mijëra hektarë me perime të stinës. Lidhur me këtë situatë kanë reaguar shoqatat e fermerëve në veri të vendit,por edhe në Kretë, Larisa dhe Peloponez, zona në të cilën punësohen mijëra punonjës sezonale çdo vit. /TCH