Ulen ndjeshëm temperaturat, ja si do jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i ballkanit do të ndikohet nga afrimi i masave ajrore të paqëndrueshme të cilat do të sjellin paqëndrueshmëri të motit në territorin e Shqipërisë.

E Martë dt 14 Prilll 2020 moti do të jetë me vranësira mesatare dhe rreshje shiu me stuhi në zonën perëndimore, në zonat malore do të ketë rreshje bore.

Era do të jetë me drejtim Jug- Juglindje (S-SE) me shpejtësi 12-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5-6 me lartësi vale 1,0-1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 7/16°C

Zonat e ulëta 9/19°C

Zonat bregdetare 11/20°C