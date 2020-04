Rama:Gjobat janë për të dhënë mesazhin e qartë se në një shtet dhe kur s’ka luftë jetohet me rregulla

Masat do të shtrëngohen dhe janë vetëm për këtë periudhë. Ndëshkimet do të jenë ekzemplare për të gjitha ata që nuk i respektojnë. Gjobat nuk vihen për popullin, populli nuk i shkel rregullat dhe nëse nuk do të respektoheshin këto masa do ishim në një humnerë. Por pikërisht se populli është në respekt të ligjit, populli nuk merr gjoba, gjobat janë për fajtorët, abuzuesit dhe nuk janë për të mbushur buxhetin. Gjobat janë për të dhënë mesazhin e qartë se në një shtet dhe kur s’ka luftë jetohet me rregulla.

