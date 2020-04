Qeveria detyron shqiptaret e bllokuar jashte vendit te blejne biletat e “Air Albania”

Qytetaret shqiptare te bllokuar jashte Shqiperise nga mbyllja e kufijve si pasoje e koronavirusit, do te duhet te blejne bileta udhetimi tek Air Albania dhe po ashtu te blejne paketa qendrimi ne hotele ne Shqiperi per 14 dite karantinim.

Nje vendim i tille duket absurd duke autorisuar vetem kompanine Air Albania per kryerjen e ketyre udhetimeve ne kushtet e nje monopoli kur pjese e operacioneve nuk mund te jete asnje kompani tjeter, duke ofruar keshtu cmime te larta dhe pa konkurence.

Ministrja e Transporteve Belinda Balluku njoftoi se kete fundjave do te nise kthimi ne Shqiperi i te gjithe qytetareve te cilet pas mbylljes se kufijve per shkak te koronavirusit kane mbetur jashte vendit.

“Duke filluar nga dita e shtunë datë 18 prill “Air Albania” do të nisë fluturimet nga disa destinacione europiane për ata që duan të kthehen në atdhe. Për të plotësuar kushtet e karantinimit kemi një marrëveshje me disa hotele në Durrës, që kanë shprehur vullnet për t’u kthyer në karantina. Transporti ajror do të kryhet nga “Air Albania”, e gjithë paketa ku përfshihet transporti dhe hoteli do të mund të rezervohet online me pagesa të arsyeshme”, thekson Balluku.

Rezervimet kryen ne faqen airalbania ne rubrikën riatdhesime ku jane te disponueshme hotelet dhe paketat e pershtatshme.

Ministrja tha se në Rinas do të verifikohet gjendja shëndetësore me më pas të shoqëruar me mjetet e transportit në shoqërimin e policisë do të drejtoheni në Durrës. 14 ditë në karantinë. Pas verifikimit nga stafi mjekësor do të ktheheni në shtëpinë tuaj.

Sistemi elektronik për rezervimet online do të jetë gati per te gjithe te interesuarit nga dita e enjte.