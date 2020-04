Më shumë se 120 000 të vdekur në botë nga COVID-19, numri i të infektuarve i afrohet 2 milionëshit

Pandemia e koronavirusit të ri COVID-19 ka shkaktuar më shumë se 120 000 të vdekur në botë, 70% prej të cilëve në Europë, që prej shfaqjes në Kinë në muajin dhjetor, sipas të dhënave zyrtare të orës 11:00 GMT.

Në total 120 871 të vdekur janë regjistruar në botë, prej të cilëve 80 959 në Europë, kontinenti më i prekur.

SHBA-ja është vendi që ka regjistruar numrin më të lartë të të vdekurve me 23644 para Italisë me 20 465 të vdekur, Spanjës me 18 056 të vdekur dhe Francës me 14 967 të vdekur.

Që prej fillimit të pandemisë, 1 939 028 raste janë deklaruar në botë, rreth gjysma në Europë me 917 146 dhe më shumë se 587 173 në SHBA, vendi ku pandemia ka progresuar me shpejtësi.

Numri i rasteve të diagnostikuara nuk reflekton numrin real të të kontaminuarve pasi shumë vende testojnë vetëm rastet që iu nevojitet shërbim spitalor.