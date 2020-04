Vajza me 40 temperature e shtrire ne asfalt, mjeket nuk e prekin me dore

Nje qytetar nga Kosova, ish luftetar i UCK ka denoncuar neglizhencen e spitaleve dhe stafeve mjekesore ne Kosove ne kohen e pandemise se koronavirusit.

Ky qytetar me ane te nje videoje ne rrjetet sociale ka treguar se vajzen e tij me 40 temperature nuk e kane pranuar ne spital dhe as ne urgjence duke e lene te shtrire ne asfalt, citon lajmifundit.al.

Pas akuzave ndaj autoriteteve, qytetari pyet: Per cfare kemi luftuar, per kete shtet qe na i le femijet rrugeve dhe nuk i ben as nje infuzion?!

